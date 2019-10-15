По делу об убийстве жительницы Екатеринбурга задержали трех человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. По делу об убийстве жительницы Екатеринбурга, которая пропала после того, как поехала продавать автомобиль, задержаны три человека, сообщает Следственный комитет.

Их задержали в Челябинске. Это местные жители — двое мужчин 1977 и 1990 года рождения и женщина 1988 года рождения. Как полагает следствие, они совершили убийство, чтобы похитить машину.

По данным следствия, 27-летняя девушка вечером 10 октября после работы направилась в Орджоникидзевский район Екатеринбурга, чтобы продать свою Audi. После этого о ее местонахождении ничего не было известно, пока ее тело не нашли в канализационном коллекторе в этом районе. Проданное авто обнаружили в Челябинске.

В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение. Следователи также назначили экспертизы, в том числе чтобы установить давность и точную причину смерти погибшей.