Житель Калининграда пытался дать сотруднику ФСБ взятку в полмиллиона рублей

КАЛИНИНГРАД, 15 окт - РИА Новости. Жителя города Мамоново в Калининградской области подозревают в том, что он пытался дать сотруднику ФСБ взятку в полмиллиона рублей, чтобы избежать ответственности за хранение наркотиков, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК Наталья Гацко.

По версии следствия, в сентябре во время обыска в квартире жителя Мамоново сотрудники ФСБ обнаружили наркотики. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый передал взятку в 500 тысяч рублей оперативному сотруднику ФСБ, но оперативник от взятки отказался. Непосредственно после передачи денег мужчину задержали.

"В отношении 45-летнего жителя города Мамоново возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий", - сказала Гацко.