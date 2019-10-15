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РИА Новости

Житель Калининграда пытался дать сотруднику ФСБ взятку в полмиллиона рублей

17:11 15.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзятка. Архивное фото.
Взятка. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 15 окт - РИА Новости. Жителя города Мамоново в Калининградской области подозревают в том, что он пытался дать сотруднику ФСБ взятку в полмиллиона рублей, чтобы избежать ответственности за хранение наркотиков, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК Наталья Гацко.
По версии следствия, в сентябре во время обыска в квартире жителя Мамоново сотрудники ФСБ обнаружили наркотики. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый передал взятку в 500 тысяч рублей оперативному сотруднику ФСБ, но оперативник от взятки отказался. Непосредственно после передачи денег мужчину задержали.
"В отношении 45-летнего жителя города Мамоново возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий", - сказала Гацко.
Максимальное наказание по пункту "б" части 4 статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки должностному лицу в крупном размере) - лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
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ФСБ РФКалининградская областьКалининградПроисшествия
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