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РИА Новости

Кузнецова призвала обсуждать с молодежью традиционные семейные ценности

17:13 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Традиционным семейным ценностям необходимо уделять внимание, эта тема должна присутствовать в том числе и на молодежных форумах, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции "Здоровье семьи – здоровье нации" в рамках Всероссийской программы "Святость материнства" отметила, что невозможно назвать одну конкретную меру, которая поможет исправить демографическую ситуацию в стране.
Она подчеркнула, что сейчас в большинстве государственных программ в этой сфере в основном предусмотрены экономические меры. "Они, безусловно, важны, они не обсуждаются. Их нужно наращивать. Наращивать правильно и точно, наращивать в том секторе, где они особенно важны. Но ни в коем случае нельзя спускать на тормозах или оставлять общим местом тему традиционных семейных ценностей. Сегодня, к сожалению, эти слова стали жупелом, общим местом. Об этом все время говорится, но не совсем понятно, что это", - пояснила она.
Например, по словам детского омбудсмена, сейчас не так часто с молодежью обсуждают семейные ценности. "Я очень часто бываю на молодежных форумах. Говорим о чем угодно: о самореализации, о возможности выражения своих политических позиций, о профориентации, но не говорим о семье и о детях. Потому что в этом возрасте эта молодая аудитория интересна как квалифицированные будущие сотрудники. Но мы понимаем, что внутри каждый из них растет с мыслью о том, что он создаст семью. И какие решения он будет принимать? Нужны новые компетенции", - подчеркнула Кузнецова.
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Она напомнила и о личной ответственности каждого человека.
"Конечно, очень хочется получить вот этот единственный волшебный ответ. Чтобы мы сделали вот так и завтра у нас все семьи были по 6-7-8-10-12 детей. Но, к сожалению, как показывает практика в сфере детства, таких ответов не бывает. Все очень трудно, все долго, все сложно. Но и не бывает, если каждый из нас не подключится к решению. Каждый из нас может сделать многое", - сказала детский омбудсмен.

Конкурс

В рамках конференции "Здоровье семьи - здоровье нации" по итогам четвёртого ежегодного конкурса "Святость материнства" наградили лучших специалистов в области профилактики абортов.
В номинации "Лучший врач акушер-гинеколог" (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт) первые места были присуждены врачам Светлане Демьяновой и Елене Ивакиной. В номинации "Лучший психолог по доабортному консультированию" первые места получили Людмила Трефилова и Евгения Филиппова.
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Кроме того, в ходе конкурса были награждены специалисты по социальной работе с беременной женщиной и семьёй, находящейся в трудной жизненной ситуации. Также была отмечена лучшая командная работа по доабортному консультированию.
Всего на конкурс в 2019 году поступило 342 заявки из 53 регионов. Победителям конкурса полагается 50 тысяч рублей.
Программа "Святость материнства" реализуется с 2006 года Центром национальной славы России и Фондом Андрея Первозванного. В числе проектов программы - создание центров защиты материнства и детства, предабортное консультирование, организация профессиональных курсов для одиноких матерей, проведение международного форума "Многодетная семья и будущее человечества", всероссийского конкурса для журналистов "Семья и будущее России", фотовыставок, продвижение идеи учреждения нового праздника - Дня отца, развитие волонтерского движения.
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