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РИА Новости

В Афганистане в день выборов погибли более 20 человек

17:06 15.10.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniСотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жертвами нападений в день президентских выборов в Афганистане, которые проходили 28 сентября, стали 28 человек, 249 пострадали, следует из доклада миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
В Афганистане 28 сентября состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан". Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
В доклад ООН вошла информация о насилии в период с 8 июня 2019 года по 30 сентября, а также было проанализировано положение 28 сентября. В докладе сообщается о потерях среди мирного населения на фоне кампании боевиков радикального движения "Талибан" по срыву выборов. Также говорится о других проявлениях агрессии: похищениях, угрозах, запугиваниях и преследованиях. По подсчетам миссии, за весь период погибли 85 человек, еще 370 получили ранения.
"Предварительные данные UNAMA указывают на то, что атаки в ходе избирательного процесса привели к 458 потерям… среди гражданского населения (85 погибших и 373 раненых), в том числе 277 потерь среди гражданского населения в день голосования (28 погибших и 249 пострадавших)", - говорится в тексте доклада.
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Миссия также подчеркнула, что действия боевиков "Талибан" были направлены на "подрыв процесса выборов" и на то, "чтобы лишить граждан Афганистана их права без страха участвовать в этом важном политическом процессе". Тем не менее, как заявили в ООН, многие афганцы, несмотря на всплеск насилия и угрозы, пришли на участки и отдали свой голос.
"Преднамеренные акты насилия в отношении гражданских лиц и гражданских объектов... а также неизбирательные нападения строго запрещены в соответствии международным гуманитарным правом и представляют собой военные преступления. Широко распространенные или систематические нападения на гражданское население Афганистана могут представлять собой преступления против человечности", - подчеркивается в докладе. ООН решительно осуждает все нападения, которые совершались в ходе избирательного процесса.
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