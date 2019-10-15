В Афганистане в день выборов погибли более 20 человек

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жертвами нападений в день президентских выборов в Афганистане, которые проходили 28 сентября, стали 28 человек, 249 пострадали, следует из доклада миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

В Афганистане 28 сентября состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан". Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.

В доклад ООН вошла информация о насилии в период с 8 июня 2019 года по 30 сентября, а также было проанализировано положение 28 сентября. В докладе сообщается о потерях среди мирного населения на фоне кампании боевиков радикального движения "Талибан" по срыву выборов. Также говорится о других проявлениях агрессии: похищениях, угрозах, запугиваниях и преследованиях. По подсчетам миссии, за весь период погибли 85 человек, еще 370 получили ранения.

"Предварительные данные UNAMA указывают на то, что атаки в ходе избирательного процесса привели к 458 потерям… среди гражданского населения (85 погибших и 373 раненых), в том числе 277 потерь среди гражданского населения в день голосования (28 погибших и 249 пострадавших)", - говорится в тексте доклада.

Миссия также подчеркнула, что действия боевиков "Талибан" были направлены на "подрыв процесса выборов" и на то, "чтобы лишить граждан Афганистана их права без страха участвовать в этом важном политическом процессе". Тем не менее, как заявили в ООН, многие афганцы, несмотря на всплеск насилия и угрозы, пришли на участки и отдали свой голос.