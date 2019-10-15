Патрушев почтил память советских воинов-интернационалистов в Гаване

ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник возложил в Гаване венок к Мемориалу советского воина-интернационалиста.

Патрушев прибыл на Кубу 15 октября с двухдневным визитом для проведения консультаций по безопасности. Его сопровождают заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.

После возложения венка Патрушев наградил почетными знаками Совбеза РФ нескольких ветеранов МВД Кубы, которые "внесли существенный вклад в сохранение завоеваний кубинской революции". В ответ награжденные выразили благодарность российской стороне, в том числе за помощь в подготовке офицеров МВД Кубы, техническую поддержку и обмен информацией.

По завершению церемонии делегация во главе с Патрушевым направилась в МВД Кубы, где пройдут консультации по безопасности с министром внутренних дел республики Хулио Бермехо и представителями других кубинских ведомств.