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РИА Новости

Патрушев почтил память советских воинов-интернационалистов в Гаване

17:06 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник возложил в Гаване венок к Мемориалу советского воина-интернационалиста.
Патрушев прибыл на Кубу 15 октября с двухдневным визитом для проведения консультаций по безопасности. Его сопровождают заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.
После возложения венка Патрушев наградил почетными знаками Совбеза РФ нескольких ветеранов МВД Кубы, которые "внесли существенный вклад в сохранение завоеваний кубинской революции". В ответ награжденные выразили благодарность российской стороне, в том числе за помощь в подготовке офицеров МВД Кубы, техническую поддержку и обмен информацией.
По завершению церемонии делегация во главе с Патрушевым направилась в МВД Кубы, где пройдут консультации по безопасности с министром внутренних дел республики Хулио Бермехо и представителями других кубинских ведомств.
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Мемориал советского воина-интернационалиста в Гаване был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы. На центральной плите мемориала изображены две руки: в одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе, в другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.
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КубаНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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