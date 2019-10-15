Против скандально известного экс-полицейского Дымовского возбудили дело

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хранении боеприпасов возбуждено в отношении экс-полицейского Алексея Дымовского, ставшего известным в 2009 году в связи заявлениями разоблачающего характера о коррупции в новороссийской полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором Дымовский демонстрирует перед камерой некие предметы, поясняя, что это тротил, а также сообщает о планах направиться в полицию, чтобы добровольно его сдать. Позднее на его странице в Facebook появилось видео, на котором он сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции, которым добровольно выдал взрывчатые вещества и которые планируют доставить его в райотдел. В ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию с задержанием Дымовского не комментируют.

"По Дымовскому, да, возбудили в отношении него уголовное дело по 222 (статья УК РФ - ред.), это хранение боеприпасов … Подробностей пока нет. Там расследование идёт", - сообщил агентству источник.

Дымовский известен тем, что в ноябре 2009 года разместил в интернете видеообращение, в котором пожаловался на несправедливое отношение со стороны руководства, маленькую зарплату, отсутствие выходных и больничных. Майор утверждал, что начальство новороссийского УВД заставляет сотрудников раскрывать несуществующие преступления для улучшения статистических показателей, а также заявил о неискоренимой коррупции в органах внутренних дел.