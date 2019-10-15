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РИА Новости

"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi

17:55 15.10.2019 (обновлено: 05:37 16.10.2019)
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© Фото : Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
© Фото : Ориентировка / страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Сегодня в Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая несколько дней назад уехала продавать машину и пропала. Ее искали тысячи людей, до последнего надеясь на чудо. Однако его не произошло. Полиция уже задержала подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, они из Челябинской области. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Встреча на Уралмаше

Каторгина перестала выходить на связь еще 10 октября — мобильный телефон был отключен, местоположение неизвестно. Родственники сразу обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что Ксения отправилась показывать потенциальным покупателям свою машину Audi Q5. Якобы ей позвонила беременная девушка и попросила подъехать на окраину города — в район Уралмаш.
Волонтеры быстро организовали поиски. Большая группа прочесывала район, где мобильник пропавшей в последний раз находился в зоне доступа. На призыв откликнулись тысячи добровольцев. Спустя пару дней Ксению искал буквально весь Екатеринбург и даже жители соседних городов.
© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтакте
Ксения Каторгина
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"Мы сразу поняли, что найти девушку живой вряд ли получится, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Поэтому занялись подозреваемыми. В первую очередь отрабатывали перекупщиков машин, работающих на авторынках".
Спустя пару дней Audi Q5 Ксении обнаружили в Челябинске. В салоне были замытые следы крови. Новый владелец сообщил, что к нему приехали двое мужчин и женщина, очень похожая на Каторгину. Показали документы на автомобиль, паспорт собственника и сразу после заключения сделки отбыли.
"У перекупщика подозрений не возникло, но на всякий случай он снял продавцов на видео, — продолжает полицейский. — Так у нас появились примерные портреты подозреваемых. Вскоре мы выяснили, где они живут, а потом задержали".
Сейчас все трое находятся в Екатеринбурге, дают первые показания. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть содеянного и общественный резонанс, вероятнее всего, их заключат под стражу. Также задержанных проверят на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным в разных регионах страны.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции, один из подозреваемых — 42-летний житель Челябинска Марат Ахметвалиев. С ним работают следователи.
"Марат женат, работал таксистом. С 9 сентября не выходит на связь, — объясняет РИА Новости его сестра Гульнара. — Через три дня мы обратились в полицию, привлекли волонтеров, но поиски результатов не принесли". По ее словам, никто из родственников такой развязки не ожидал.

Последняя сделка

Ксения Каторгина переехала в Екатеринбург из Каменск-Уральского несколько лет назад. Устроилась менеджером одной из коммерческих фирм. По информации знакомых, девушка сразу купила ипотечную квартиру в строящемся доме — хотела забрать к себе девятилетнюю дочь, временно проживавшую с бабушкой. Вырученные от продажи автомобиля деньги планировала потратить на погашение долга.
"Ксюша была очень доброй и отзывчивой, — вспоминает подруга Ольга. — Всегда всем помогала, хотела поскорее перевезти в Екатеринбург дочку. Получается, эти нелюди воспользовались ее добротой".
© аккаунт Ксении Каторгиной во ВконтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© аккаунт Ксении Каторгиной во Вконтакте
Ксения Каторгина
Эта трагедия не единичная. Так, летом прошлого года в Магнитогорске убили 29-летнюю финалистку всероссийского конкурса красоты Ксению Мецгер. Она также поехала показывать свой автомобиль Skoda Octavia потенциальному покупателю и пропала.
Двадцатичетырехлетний новый владелец машины сообщил, что отдал девушке деньги, после чего та села в такси и уехала. Однако оперативники решили его проверить. На допросе он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. По его словам, на преступление он пошел из-за крупных долгов. Приговор суда — 21 год колонии строгого режима.
В январе в Бердске двое расправились с 34-летней Ириной Синельниковой, которая продавала Peugeot 407. Преступники встретились с ней под предлогом осмотра машины, задушили ее, а автомобиль отогнали на продажу в Кемерово. По версии следствия, криминальный дуэт решил таким способом зарабатывать на жизнь. Их задержали и отправили в СИЗО. Сейчас уголовное дело рассматривает суд.
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"Если учесть, что в год продаются миллионы автомобилей, такое случается относительно редко, — говорит РИА Новости автоэксперт Кирилл Форманчук. — Конечно, надо соблюдать определенные меры предосторожности. Например, не показывать машину поздно вечером, выбирать людные места. Брать с собой друзей и знакомых. Главное — не одному. С другой стороны, многие жулики тоже не дураки, и, чтобы выманить человека, придумывают различные легенды".
Друзья Ксении организовали в социальных сетях сбор средств на ее похороны. Прощание с погибшей состоится в ближайшие дни.
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Кирилл ФорманчукSkoda OctaviaМоскваЧелябинскSkoda AutoЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А ты не кидай стаканчик. Меру знай. А за убийство по сговору всем троим вышку бы...
15 октября, 19:13
lenarxozu
153112019
дадут лет 10-15, а за бумажный стаканчик в мента 3 или 5 лет дают, почувствуйте разницу
15 октября, 18:48
ВИВладимир Иванов
55002489
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