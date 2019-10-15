Катар связал операцию Турции с небезопасностью границ Сирии для соседей

ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Военные действия в Сирии ведет не только Турция, границы САР небезопасны для ее соседей, заявила во вторник официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр во время дискуссии в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе.

"Действия Турции в Сирии нужно рассматривать через призму двух факторов. Во-первых, Сирия уже восемь лет находится в состоянии войны, и мы видим множество внешних игроков, сил, которые присутствуют на ее территории. Во-вторых, границы Сирии небезопасны, и некоторые ее соседи считают, что из Сирии исходит угроза их безопасности, это тоже нужно учитывать", - отметила аль-Хатыр.

Она считает, что Турция наравне с государствами антитеррористической коалиции сыграла положительную роль в борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство"*.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и другим сирийским городам на границе двух стран.