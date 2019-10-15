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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глав московских избиркомов премируют за работу на выборах

16:58 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатели окружных избирательных комиссий Москвы за работу на выборах в Мосгордуму получат премию в тройном размере, председатели территориальных - в двойном, решение было принято на заседании городского избиркома во вторник.
Выборы в городской парламент прошли 8 сентября. Окружные избиркомы - вторая ступень снизу, выше в иерархии - территориальные, затем городской избирком и на верхушке ЦИК. Нижняя ступень - участковые комиссии.
"В соответствии с решением, принятым МГИК, дополнительная оплата труда у нас состоит из двух составляющих: дополнительная оплата труда за время, отработанное в составе комиссии в период выборов, и дополнительная оплата труда за активную работу", - сообщил член городской комиссии Владимир Попов.
Он уточнил, что председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий - в тройном.
Попов добавил, что конкретный размер премии будет зависеть от того, как была организована работа комиссии, какое количество жалоб и обращений поступило от граждан, как комиссии принимали участие в эксперименте по электронному голосованию, и от ряда других моментов.
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