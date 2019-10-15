Глав московских избиркомов премируют за работу на выборах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатели окружных избирательных комиссий Москвы за работу на выборах в Мосгордуму получат премию в тройном размере, председатели территориальных - в двойном, решение было принято на заседании городского избиркома во вторник.

Выборы в городской парламент прошли 8 сентября. Окружные избиркомы - вторая ступень снизу, выше в иерархии - территориальные, затем городской избирком и на верхушке ЦИК. Нижняя ступень - участковые комиссии.

"В соответствии с решением, принятым МГИК, дополнительная оплата труда у нас состоит из двух составляющих: дополнительная оплата труда за время, отработанное в составе комиссии в период выборов, и дополнительная оплата труда за активную работу", - сообщил член городской комиссии Владимир Попов.

Он уточнил, что председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий - в тройном.