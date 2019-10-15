В Перми амнистировали экс-следователя, обвиняемую в уничтожении улик

ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Индустриальный районный суд Перми применил акт об амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и прекратил уголовное дело в отношении бывшего следователя МВД Надежды Матвеевой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями при расследовании обстоятельств гибели в ДТП 22-летнего жителя Пермского края, сообщили РИА Новости в секретариате суда.

По данным местного издания "Новый компаньон", летом 2014 года на трассе Пермь - Екатеринбург при столкновении ВАЗ-2112 с грузовиком Isuzu погиб 22-летний житель Пермского края Евгений Скорняков. Еще один находившийся в салоне мужчина выжил. Как пишет издание, все обстоятельства и показания свидетелей аварии указывали на то, что погибший находился на пассажирском сиденье, однако следствие заключило, что автомобилем управлял Скорняков. В издании отмечают, что при расследовании ДТП с согласия следователя Матвеевой были уничтожены автомобиль и одежда предполагаемого водителя.

По информации СК России, в 2018 году по указанию председателя ведомства Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в производство центрального аппарата. Об этом на личном приеме его попросил отец погибшего. Бастрыкин поставил дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел, ранее принимавших процессуальные решения по этому делу. После этого в отношении Матвеевой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"Уголовное дело в отношении Матвеевой прекращено вследствие применения акта амнистии. Поскольку преступление было совершено в 2014 году, суд не мог не применить данный акт", - сказали во вторник в суде.