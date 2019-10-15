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РИА Новости

В чешской армии создадут батальон беспилотников

16:54 15.10.2019
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© Flickr / U.S. Fifth FleetЗапуск БЛА RQ-11B Raven
Запуск БЛА RQ-11B Raven
© Flickr / U.S. Fifth Fleet
ПРАГА, 15 окт - РИА Новости. Батальон по использованию беспилотных средств будет действовать в чешской армии с января 2020 года, сообщил во вторник журналистам начальник генштаба генерал армии Алеш Опата.
"Главное преимущество создания такого батальона заключается в том, что мы концентрируем свои усилия в одном месте. Поскольку эта работа подразумевает под собой использование множества информации и снимков, у нас появится возможность все это своевременно и полно анализировать", - сказал Опата.
По словам генерала, военнослужащие батальона будут постепенно накапливать необходимый опыт, овладевая поначалу работой с миниатюрными дронами и постепенно переходя к более крупным. О подробностях создания нового подразделения Опата отказался говорить.
Как сказал генерал, предполагается, что в будущем батальон будет работать и с боевыми дронами. "Это подразумевается концепцией модернизации армии. Сейчас мы находимся в подготовительной стадии данного проекта, который стартует на переломе 2022 и 2023 годов", - уточнил начальник генштаба.
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По данным местных СМИ, в настоящее время чешская армия располагает несколькими небольшими дронами, в частности, модели Raven RQ-11B, их вес составляет около 2 килограммов. Еще один тип дронов, ScanEagle, вес которых достигает 22 килограммов, используется, в основном, военнослужащими чешского контингента, расквартированного в Афганистане.
Президент Чехии Милош Земан активно пропагандирует использование дронов для военных целей. В частности, выступая несколько лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, он призывал западные страны к масштабному использованию дронов в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.
Выступая во вторник на торжествах, посвященных 100-летию создания чешского генштаба, Земан снова затронул эту тему. "Мировая практика подтвердила эффективность использования беспилотных средств. Я рад, что и у нас будет создан батальон дронов", - сказал Земан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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