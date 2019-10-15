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РИА Новости
РИА Наука

Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки

16:42 15.10.2019 (обновлено: 17:05 15.10.2019)
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© ESA/Hubble & NASA, D. RosarioСпиральная галактика NGC 3717
Спиральная галактика NGC 3717
© ESA/Hubble & NASA, D. Rosario
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".
Эта галактика находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли и входит в созвездие Гидры.
По словам ученых, в большинстве случаев спиралевидные галактики имеют форму "тонкого блина". Несмотря на это, внутри них находятся яркие сферические выпуклости, заполненные звездами.
Поэтому если смотреть на такие галактики сбоку, то они становятся похожи на летающие тарелки, объясняют ученые.
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