Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. NASA NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".

Эта галактика находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли и входит в созвездие Гидры.

По словам ученых, в большинстве случаев спиралевидные галактики имеют форму "тонкого блина". Несмотря на это, внутри них находятся яркие сферические выпуклости, заполненные звездами.