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РИА Новости

Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор

16:42 15.10.2019 (обновлено: 16:47 15.10.2019)
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.
Как сообщает управление, решение было принято для "обеспечения безопасности" задержанного.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Израильское агентство Ynet сообщило во вторник со ссылкой на источники в министерстве юстиции, что постановление об экстрадиции Буркова в США с большой долей вероятности будет подписано в ближайшие дни министром юстиции страны Амиром Оханой. По сообщению агентства, вопрос экстрадиции россиянина решался в последние дни на серии консультаций представителей юридической и политической систем Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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