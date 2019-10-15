Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.

Как сообщает управление, решение было принято для "обеспечения безопасности" задержанного.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.