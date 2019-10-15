ОП предложила преобразовать систему наказаний за экономические преступления

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает трансформировать систему наказания за экономические преступления, соответствующая резолюция с конкретными предложениями будет направлена президенту РФ, сообщили в пресс-службе организации.

Во вторник эксперты ОП на круглом столе "Сажать нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за экономические преступления?" обсудили влияние правоохранительных органов, неправомерное содержание предпринимателей в СИЗО, а также какие нормы необходимо принять законодателю, говорится в пресс-релизе. По его итогам ОП подготовила резолюцию, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"Это проблема не только инвестиционного климата, это проблема развития страны, передового фронта развития российской индустрии. Здесь надо что-то менять и надо отнестись к этому с точки зрения развития страны. Мы не лезем в самую суть уголовного дела, для этого есть следствие, прокуратура, суд, но мы должны понимать контекст. Мы должны быть настойчивыми и помогать президенту. Не надо сажать предпринимателей, если для этого нет очевидных оснований. В этом проблема", - приводятся в пресс-релизе слова секретаря ОП РФ Валерия Фадеева.

Участники круглого стола, как говорится в резолюции, обозначили ряд актуальных предложений, требующих оперативного решения. Так, эксперты предлагают ввести точное определение "преступления в сфере предпринимательской деятельности". Кроме того, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями 1-4, 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, в постановлении судьи должны быть указаны конкретные основания, по которым деяние не относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности.

"Внести изменения в статью 108 УПК РФ, согласно которым заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, имеющего судимость за ранее совершенное умышленное преступление, тяжкого преступления и особо тяжкого преступления при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения", - также предлагается в резолюции.

Общественная палата считает, что освобождение под залог должно быть приоритетной мерой пресечения при расследовании уголовных дел в отношении бизнеса. Создание Единого залогового фонда позволит содействовать предпринимателям в изменении меры пресечения на залог. Помимо этого, эксперты предлагают дополнить УПК РФ нормой, запрещающей возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не признанных судом недействительными.