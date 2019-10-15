Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:39Z
https://ria.ru/20191015/1559819620.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151336/92/1513369285_0:137:2610:1605_1036x0_80_0_0_7dd40037a8f9ccdb0afa472d06786ddc.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею создать в России "экономические суды"

16:39 15.10.2019
154
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР), комментируя предложение создать в России "экономические суды", заявил, что подобные идеи, которые делаются только с целью "прозвучать", обсуждать не стоит, сейчас проходит работа по реформированию судебной системы РФ, которой занимаются профессионалы.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 10:33РИА Новости
Клишас назвал предложение создать "экономические суды" абсурдным
Ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков направил обращение на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина с предложением создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов.
"Предложения, которые делаются для того, чтобы "прозвучать" и получить индекс цитируемости, нет смысла обсуждать", - заявил Лысаков РИА Новости.
"У нас есть судебная система, которая структурирована. Есть Конституционный суд, есть Верховный суд, есть суды первой инстанции. Сейчас идёт реформа судебной системы, в том числе кассация и апелляция выносятся в отдельное самостоятельное структурное подразделение. Идёт работа, и эта работа абсолютно не нуждается в советах людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Есть арбитражное судопроизводство, существуют институты и профессиональные экспертные, и государственные, которые работают, в том числе, и над реформой судебной системы", - добавил он.
Здание Московского городского суда
25 сентября, 17:42РИА Новости
Мосгорсуд отменил продление ареста бизнесмену Худояну
201001
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоВячеслав ЛысаковГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Общественной палатой РФ в Москве
ОП предложила преобразовать систему наказаний за экономические преступления
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас назвал предложение создать "экономические суды" абсурдным
Молоток судьи
Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД призвал дать оценку неонацистским акциям на Украине
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала обсуждать с молодежью традиционные семейные ценности
Сотрудник лесной охраны
В Госдуме предложили выделить средства на увеличение штата лесной охраны
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
В Госдуме приняли постановления о наказаниях депутатам за нарушения
Полиция Израиля
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту разбилась стеклянная панель
Запуск БЛА RQ-11B Raven
В чешской армии создадут батальон беспилотников
Алексей Дымовский на пресс-конференции в Москве
Против скандально известного экс-полицейского Дымовского возбудили дело
Косово. Вид на Приштину
Власти Косово отозвали заявку на вступление в Интерпол
Здание посольства Великобритании в Москве
Помощник зампреда СФ: Британии интересна концепция по Персидскому заливу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Лента новостейМолния