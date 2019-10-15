В Госдуме прокомментировали идею создать в России "экономические суды"

"У нас есть судебная система, которая структурирована. Есть Конституционный суд, есть Верховный суд, есть суды первой инстанции. Сейчас идёт реформа судебной системы, в том числе кассация и апелляция выносятся в отдельное самостоятельное структурное подразделение. Идёт работа, и эта работа абсолютно не нуждается в советах людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Есть арбитражное судопроизводство, существуют институты и профессиональные экспертные, и государственные, которые работают, в том числе, и над реформой судебной системы", - добавил он.