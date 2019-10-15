Страны ЕС запросили в СБ ООН обсуждение операции в Сирии, сообщил источник

ООН, 15 окт - РИА Новости. Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Франция и Польша запросили на среду обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник в СБ.

"Запрос на проведение обсуждения в среду поступил от представителей ЕС в Совбезе (Франции, Великобритании, Германии, Бельгии и Польши)", - сказал собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.