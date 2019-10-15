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РИА Новости
Война в Сирии

Страны ЕС запросили в СБ ООН обсуждение операции в Сирии, сообщил источник

16:37 15.10.2019 (обновлено: 16:46 15.10.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 15 окт - РИА Новости. Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Франция и Польша запросили на среду обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Запрос на проведение обсуждения в среду поступил от представителей ЕС в Совбезе (Франции, Великобритании, Германии, Бельгии и Польши)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждение предполагается в рамках раздела "разное".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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