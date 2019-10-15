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РИА Новости

ГП проведет дополнительную проверку страховой компании "Респект"

16:35 15.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ готова максимально жестко провести дополнительную проверку страховой компании "Респект", сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко.
"Мы надеемся, что Центробанк материалы, о которых сегодня говорилось, направит к нам, и мы проведем дополнительную оперативную проверку максимально жестко по этим фактам", - сказал он. По поводу оценки возможных хищений "готовы дать уголовно-правовую оценку тем фактам, которые были озвучены, и материалы дополнительные направить для возбуждения уголовного дела в отношении виновных", добавил Винниченко.
Перед этим зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая перед депутатами, напомнил, что регулятор в 2017-2018 годах вел достаточно плотную надзорную работу за страховой компанией "Респект", лицензия у которой была отозвана в мае текущего года. ЦБ, по его словам, постоянно контактировал с "Респектом", но в середине мая увидел, что компания начала предпринимать практические шаги по выводу активов из нее. В частности, был заключен договор помощи единственному собственнику, бенефициару компании, который ЦБ заблокировал.
"Они вспомнили о некоем договоре перестрахования, куда должны были быть перечислены очень большие перестраховочные премии", - продолжил Чистюхин. "И нам стало понятно, что компания не планирует исполнять свои обязательства, а начала масштабную деятельность по выводу активов", - добавил он. Поэтому, чтобы "сохранить в максимальной степени то, что там оставалось", было принято решение отозвать у нее лицензию, пояснил зампред ЦБ.
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"При этом, что принципиально важно, как только туда с отзывом лицензии вошла наша временная администрация, то в нарушение закона о банкротстве собственники компании не предоставили временной администрации ни одного документа и не предоставили базы данных. Они были просто все изъяты, и ни компьютеров, ни документов - ничего не было. Поэтому в настоящий момент, действительно, определиться с реальным положением активом этой компании практически невозможно", - подчеркнул Чистюхин.
Госдума во вторник приняла за основу парламентские запросы главам Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Банка России, в которых предлагает дать правовую оценку действиям руководства страховщиков, осуществлявших страхование застройщиков, при перечислении средств в Фонд защиты прав дольщиков. При этом особую обеспокоенность у депутатов вызывает ситуация со страховыми компаниями "Проминстрах" и "Респект". Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что компания "Респект" после введения в нее временной администрации, назначенной ЦБ, "так и не перечислила ни копейки" в Фонд защиты прав дольщиков по тем договорам, которые действовали.
Генпрокуратура должна будет проверить правомерность, а ЦБ дать оценку действий временной администрации страховой компании "Респект", в результате которых не был осуществлен перевод средств в данный фонд.
201010
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Николай Николаев (депутат)Николай НиколаевГосдума РФГенеральная прокуратура РФЦентральный Банк РФНиколай ВинниченкоРоссияЭкономика
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