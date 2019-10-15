ГП проведет дополнительную проверку страховой компании "Респект"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ готова максимально жестко провести дополнительную проверку страховой компании "Респект", сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко.

"Мы надеемся, что Центробанк материалы, о которых сегодня говорилось, направит к нам, и мы проведем дополнительную оперативную проверку максимально жестко по этим фактам", - сказал он. По поводу оценки возможных хищений "готовы дать уголовно-правовую оценку тем фактам, которые были озвучены, и материалы дополнительные направить для возбуждения уголовного дела в отношении виновных", добавил Винниченко.

Перед этим зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая перед депутатами, напомнил, что регулятор в 2017-2018 годах вел достаточно плотную надзорную работу за страховой компанией "Респект", лицензия у которой была отозвана в мае текущего года. ЦБ, по его словам, постоянно контактировал с "Респектом", но в середине мая увидел, что компания начала предпринимать практические шаги по выводу активов из нее. В частности, был заключен договор помощи единственному собственнику, бенефициару компании, который ЦБ заблокировал.

"Они вспомнили о некоем договоре перестрахования, куда должны были быть перечислены очень большие перестраховочные премии", - продолжил Чистюхин. "И нам стало понятно, что компания не планирует исполнять свои обязательства, а начала масштабную деятельность по выводу активов", - добавил он. Поэтому, чтобы "сохранить в максимальной степени то, что там оставалось", было принято решение отозвать у нее лицензию, пояснил зампред ЦБ.

"При этом, что принципиально важно, как только туда с отзывом лицензии вошла наша временная администрация, то в нарушение закона о банкротстве собственники компании не предоставили временной администрации ни одного документа и не предоставили базы данных. Они были просто все изъяты, и ни компьютеров, ни документов - ничего не было. Поэтому в настоящий момент, действительно, определиться с реальным положением активом этой компании практически невозможно", - подчеркнул Чистюхин.

Госдума во вторник приняла за основу парламентские запросы главам Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Банка России, в которых предлагает дать правовую оценку действиям руководства страховщиков, осуществлявших страхование застройщиков, при перечислении средств в Фонд защиты прав дольщиков. При этом особую обеспокоенность у депутатов вызывает ситуация со страховыми компаниями "Проминстрах" и "Респект". Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что компания "Респект" после введения в нее временной администрации, назначенной ЦБ, "так и не перечислила ни копейки" в Фонд защиты прав дольщиков по тем договорам, которые действовали.