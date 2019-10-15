Новое медоборудование закупили для поликлиники при горбольнице в Чебоксарах

"На объект поставлены цифровые рентгеновский, маммографический и флюорографический аппараты, томограф, видеопроектор, телевизоры и видеоэндоскопическая система. На новое медицинское оборудование для поликлиники были выделены 156 миллионов рублей. Когда оно заработает в полную мощность, сроки ожидания пациентами диагностических исследований удастся сократить в три-четыре раза", - процитировали в пресс-службе главного врача ЦГБ Татьяну Маркелову.