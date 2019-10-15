Около 50 мин времен Великой Отечественной обнаружили под Белгородом

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Около 50 мин времен Великой Отечественной нашли в лесу у железной дороги в Белгородской области, все их обезвредили, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
В Белгородской области шли одни из самых тяжелых боев Курской битвы, в том числе сражение под Прохоровкой.
По информации ведомства, во вторник работник железной дороги сообщил, что нашел предмет, похожий на боеприпас.
Взрывотехники нашли 16 миномётных мин калибром 82 миллиметров и 31 миномётную мину 122 миллиметров времён Великой Отечественной. Все 47 боеприпасов вывезли на специально оборудованном автомобиле и на полигоне уничтожили.