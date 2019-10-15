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РИА Новости
Война в Сирии

Испания прекратит выдачу новых лицензий на экспорт вооружения в Турцию

16:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Испания прекратит выдавать лицензии на экспорт вооружения в Турцию, если оно может быть применено в ходе операции в Сирии, заявил МИД.
"В координации со своими партнерами по Европейскому союзу Испания откажет в выдаче новых лицензий на экспорт военных материалов, которые могут быть использованы в операции в Сирии", - говорится в заявлении МИД.
При этом в Мадриде добавили, что "присутствие испанских войск в Турции - часть операции НАТО, направленной на содействие миру и стабильности в регионе". Ранее газета Pais сообщила, что Испания выведет свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Турции в случае обострения конфликта, связанного с турецкой операцией в Сирии. Испанские ЗРК были развернуты на военной базе Инджирлик в южной турецкой провинции Адана в 2015 году в рамках операции НАТО. На базе находятся 150 испанских военных.
МИД Испании в своем заявлении вновь призвал Турцию прекратить военную операцию на сирийской территории. "Законная обеспокоенность безопасностью Турции должна разрешаться политическими и дипломатическими средства, а не военными действиями. Испания просит правительство Турции положить конец этой военной операции", - говорится в заявлении.
По мнению внешнеполитического ведомства, эта операция имеет "катастрофические гуманитарные последствия", приводит к увеличению беженцев, ставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, может привести к усилению террористической организации ИГ*, а также ставит под удар единство, суверенитет и территориальную целостность Сирийского государства.
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