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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия закрепляется в окрестностях Манбиджа

16:27 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МАНБИДЖ (Сирия), 15 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подразделения сирийской армии закрепляются на позициях в пригороде Манбиджа с целью не допустить возможной атаки турецких сил на город, передает корреспондент РИА Новости.
Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии.
"Мы вошли сюда без боя. Нам передали позиции. Мы рады, что эти места вернулись под защиту родины. Возможно, население запугали сирийской армией. Но это наши граждане, и мы пришли их защитить. Даст бог, мы дойдем до границы и вернем турок туда, откуда они пришли. Мы здесь, чтобы те, кто пришел, даже не думали о своих планах",- рассказал РИА Новости офицер сирийской армии на одной из позиций в окрестностях Манбиджа.
Жители деревень, куда вошла армия, встретили их с национальными флагами и просьбами о совместных фотографиях на память.
"Мы, как жители этих земель, приветствуем сирийскую армию. Была сильная тревога среди нас после начала турецкой операции. Но после того, как здесь появилась армия … опасность позади",- поделился с РИА Новости настроениями местный житель Мохаммад Омейр.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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