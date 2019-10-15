Правообладателю земельного участка в Подольске грозит штраф в 200 тысяч руб

"Свалка была обнаружена в ходе осмотра земель муниципальными контролерами Дмитровского городского округа на землях населенных пунктов с видом разрешенного использования "для производственных целей", который не предполагает размещение отходов. Правообладателю земельного участка в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа Московской области грозит штраф до 200 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.