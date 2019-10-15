Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:27Z
https://ria.ru/20191015/1559819173.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/143364/20/1433642040_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_5e647cf8dc351ca043ea43bfe58be53a.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Правообладателю земельного участка в Подольске грозит штраф в 200 тысяч руб

16:27 15.10.2019
39
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правообладателю земельного участка в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа Московской области грозит штраф до 200 тысяч рублей за незаконную свалку, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Свалка была обнаружена в ходе осмотра земель муниципальными контролерами Дмитровского городского округа на землях населенных пунктов с видом разрешенного использования "для производственных целей", который не предполагает размещение отходов. Правообладателю земельного участка в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа Московской области грозит штраф до 200 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.

По его словам материалы предварительного осмотра направлены в прокуратуру для вынесения решения о необходимости проведения внеплановой проверки. Общая площадь свалки составила 5626 квадратных метров.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяПодольскОбщество
Рекомендуем
Чебоксары
Новое медоборудование закупили для поликлиники при горбольнице в Чебоксарах
РИА
Новости
Молодая пара на фестивале
"Открытие Брокер" приглашает на инвестиционный фестиваль
Рейтинг лучших российских частных стоматологий — Startsmile ТОП
Startsmile представил рейтинг лучших частных стоматологий России 2019
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Правительство Москвы прогнозирует рост столичных зарплат на 9%
Лента
новостей
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Права 256 обманутых дольщиков Подмосковья восстановлены на минувшей неделе
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Сорок семей в камчатских селах улучшили жилье за счет соцвыплат
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: для тверичан освободили порядка 9 тысяч "мигрантских" рабочих мест
Руки в наручниках
Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах
Выращивание зеленого салата
Около 50 предприятий АПК Подмосковья создадут и реконструируют в 2019 году
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Житель Ставрополья пытался "заколдовать" судебных приставов
Финансовый расчет. Архивное фото.
Президентские гранты в 2020 году будут распределены в феврале и июне
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх назвал причину появления революционных настроений в XIX веке
Чебоксары
В Чувашии финансирование мероприятий по трудоустройству возросло в 1,5 раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Лента новостейМолния