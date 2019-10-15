Тульский депутат отчитался об открытии сушилок для белья

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Тульский депутат от ЕР Олег Погорелов, которого высмеяли в соцсетях за Тульский депутат от ЕР Олег Погорелов, которого высмеяли в соцсетях за отчет об установке сушилок для белья, рассказал РИА Новости, что это "реально актуально для жителей этих домов", а о публикации просили сами местные жители - им приятно читать такие сообщения и делиться в "Одноклассниках".

Во вторник тульская гордума сообщила, что Погорелов исполнил просьбу жителей двух многоквартирных домов 110 и 110а по улице Кутузова, которые попросили помочь в организации площадки для сушки белья. При содействии депутата были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, "так необходимого для жителей первых этажей", сообщила дума. Но в соцсетях депутата высмеяли за демонстрацию таких небольших достижений.

Погорелов рассказал РИА Новости, что избрался в думу в сентябре и это его первый депутатский срок.

"Округ у меня специфический – 2,5 тысячи человек частного сектора и пятиэтажные и двухэтажные дома старой постройки. В частном секторе проблемы в основном с освещением и дорогами, будем решать. В старом фонде одна из главных проблем – благоустройство", - рассказал депутат.

По его словам, еще во время предвыборной компании к нему обратились мать женщины-инвалида и ветеран войны из домов 110 и 110а по улице Кутузова. Они живут на первых этажах, без балконов, так что сушить белье негде, а сушилки из двора год назад убрала управляющая компания - пообещав поставить новые, но так и не сделав этого.

"Я заказал два комплекта сушилок, привез, установил и покрасил, правда, покрасить получилось только после выборов. Забегая вперед, скажу, что у меня еще будут четыре комплекта таких сушилок… А информацию разместили потому, что жители сами попросили – они любят это, и в "Одноклассниках" публикуют такие свои фото. Ну, бабушки, пенсионеры - им радостно и быть полезными, и пообщаться лишний раз", - рассказал Погорелов.

Депутат добавил, что не считает отчет о своих делах хвастовством и способен делать добро и без огласки.

Погорелов признался, что его обидели публикации, высмеивающие установку сушилок.

"Люди не понимают, что это реально актуально для жителей этих домов. Да, это мелочь, но на протяжении года эту мелочь никто не мог решить. Управляющая компания только отмахивалась, а жителям это реально необходимо. Я пообещал сделать, и сделал", - резюмировал депутат.