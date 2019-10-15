Раскрыта природа странного "ворчания", которое издает подводный вулкан

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подводный вулкан Богослов у берегов Аляски во время извержения создает над водой черный газовый купол и издает громкий гул. Использование инфразвуковых приборов позволило ученым установить природу этого загадочного явления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Вулкан Богослов расположен в цепочке Алеутских островов. Вершина его то поднимается над уровнем моря, то опускается под воду. В настоящее время она находится в ста метрах ниже уровня моря, а горячая вода и вулканические газы на поверхности над ней образуют бурлящую лагуну.
Последнее крупное извержение вулкана имело место 17 февраля 2017 года и носило взрывной характер, а более мелкие происходят несколько раз в месяц.
Проходящие мимо корабли не раз сообщали о том, что во время извержения из океана всплывают огромные газовые пузыри, которые затем формируют над местом извержения гигантский черный купол, за много километров слышится странный гул. Размер пузырей достигает трехсот метров — это больше, чем крупный футбольный стадион.
Перед учеными стояла задача изучить физическую природу данного явления для того, чтобы понять какие риски оно представляет для морских судов и самолетов. Для этого геологи из Аляскинского университета в Фэрбанксе и Геологической службы США установили инфразвуковые микрофоны на поверхности в 59 километрах от вулкана. За 9 месяцев наблюдений вулкан извергался более 70 раз. И каждый раз непосредственно перед событием микрофоны фиксировали странные звуки, напоминавшие ворчание, а также вибрацию.
Похожие низкочастотные звуки и вибрацию ученым удалось получить при компьютерном моделировании процесса теплового расширения и последующего разрыва крупных газовых пузырей размером от 50 до 220 метров, всплывающих с глубины 100 метров к поверхности воды.
Процесс взаимодействия между лавой и водой, названный учеными гидровулканическим, описывается ими следующим образом. Во время извержения взрывного типа происходит резкий выброс богатой газами вулканической лавы, и в морской воде над жерлом вулкана образуется крупный пузырь, наполненный отделившимися от лавы водяным паром, углекислым газом и диоксидом серы. Всплывая к поверхности, этот пузырь расширяется, распадаясь вблизи поверхности воды на гигантский шлейф мелких пузырьков. Этот процесс сопровождается звуковым "гулом" низкой частоты.
Возможно, это общее явление для всех подводных вулканов взрывного типа, но сейчас его впервые зафиксировали с помощью приборов. Ранее только подводные звуковые волны, распространяющиеся от центра извержения в стороны. Сейчас же были детально изучены вызванные извержением низкочастотные звуковые волны в атмосфере.