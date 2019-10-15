Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:30Z
https://ria.ru/20191015/1559818984.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155981/88/1559818813_0:96:3206:1899_1036x0_80_0_0_4b9c410d066868c1ce2e5be7e86fedc0.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Раскрыта природа странного "ворчания", которое издает подводный вулкан

16:27 15.10.2019 (обновлено: 16:30 15.10.2019)
1008
© AP Photo / (T. Keith/Alaska Volcano Observatory/U.S. Geological Survey Вулкан Богослов (фото 1994 года)
Вулкан Богослов (фото 1994 года)
© AP Photo / (T. Keith/Alaska Volcano Observatory/U.S. Geological Survey
Вулкан Богослов (фото 1994 года)
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подводный вулкан Богослов у берегов Аляски во время извержения создает над водой черный газовый купол и издает громкий гул. Использование инфразвуковых приборов позволило ученым установить природу этого загадочного явления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Вулкан Богослов расположен в цепочке Алеутских островов. Вершина его то поднимается над уровнем моря, то опускается под воду. В настоящее время она находится в ста метрах ниже уровня моря, а горячая вода и вулканические газы на поверхности над ней образуют бурлящую лагуну.
Последнее крупное извержение вулкана имело место 17 февраля 2017 года и носило взрывной характер, а более мелкие происходят несколько раз в месяц.
Проходящие мимо корабли не раз сообщали о том, что во время извержения из океана всплывают огромные газовые пузыри, которые затем формируют над местом извержения гигантский черный купол, за много километров слышится странный гул. Размер пузырей достигает трехсот метров — это больше, чем крупный футбольный стадион.
Извержение вулкана
Вчера, 09:00РИА Новости
Ученые стали ближе к разгадке тайны извержения вулканов
Перед учеными стояла задача изучить физическую природу данного явления для того, чтобы понять какие риски оно представляет для морских судов и самолетов. Для этого геологи из Аляскинского университета в Фэрбанксе и Геологической службы США установили инфразвуковые микрофоны на поверхности в 59 километрах от вулкана. За 9 месяцев наблюдений вулкан извергался более 70 раз. И каждый раз непосредственно перед событием микрофоны фиксировали странные звуки, напоминавшие ворчание, а также вибрацию.
Похожие низкочастотные звуки и вибрацию ученым удалось получить при компьютерном моделировании процесса теплового расширения и последующего разрыва крупных газовых пузырей размером от 50 до 220 метров, всплывающих с глубины 100 метров к поверхности воды.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
7 августа, 14:17РИА Новости
Ученые предрекают катастрофу при следующем извержении вулкана Килауэа
Процесс взаимодействия между лавой и водой, названный учеными гидровулканическим, описывается ими следующим образом. Во время извержения взрывного типа происходит резкий выброс богатой газами вулканической лавы, и в морской воде над жерлом вулкана образуется крупный пузырь, наполненный отделившимися от лавы водяным паром, углекислым газом и диоксидом серы. Всплывая к поверхности, этот пузырь расширяется, распадаясь вблизи поверхности воды на гигантский шлейф мелких пузырьков. Этот процесс сопровождается звуковым "гулом" низкой частоты.
Возможно, это общее явление для всех подводных вулканов взрывного типа, но сейчас его впервые зафиксировали с помощью приборов. Ранее только подводные звуковые волны, распространяющиеся от центра извержения в стороны. Сейчас же были детально изучены вызванные извержением низкочастотные звуковые волны в атмосфере.
1306111
Обсудить 1
РИА НаукаАляскаСШАвулканыЗемля - РИА Наука
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин рассказал, как космос помогает раскрывать преступления в России
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Лента
новостей
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Модель Белла Хадид
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Спиральная галактика NGC 3717
Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки
Сейсмограф. Архивное фото
В Калифорнии произошло землетрясение
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Лента новостейМолния