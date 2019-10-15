Раскрыта природа странного "ворчания", которое издает подводный вулкан

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подводный вулкан Богослов у берегов Аляски во время извержения создает над водой черный газовый купол и издает громкий гул. Использование инфразвуковых приборов позволило ученым установить природу этого загадочного явления. Результаты исследования Подводный вулкан Богослов у берегов Аляски во время извержения создает над водой черный газовый купол и издает громкий гул. Использование инфразвуковых приборов позволило ученым установить природу этого загадочного явления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Вулкан Богослов расположен в цепочке Алеутских островов. Вершина его то поднимается над уровнем моря, то опускается под воду. В настоящее время она находится в ста метрах ниже уровня моря, а горячая вода и вулканические газы на поверхности над ней образуют бурлящую лагуну.

Последнее крупное извержение вулкана имело место 17 февраля 2017 года и носило взрывной характер, а более мелкие происходят несколько раз в месяц.

Проходящие мимо корабли не раз сообщали о том, что во время извержения из океана всплывают огромные газовые пузыри, которые затем формируют над местом извержения гигантский черный купол, за много километров слышится странный гул. Размер пузырей достигает трехсот метров — это больше, чем крупный футбольный стадион.

Перед учеными стояла задача изучить физическую природу данного явления для того, чтобы понять какие риски оно представляет для морских судов и самолетов. Для этого геологи из Аляскинского университета в Фэрбанксе и Геологической службы США установили инфразвуковые микрофоны на поверхности в 59 километрах от вулкана. За 9 месяцев наблюдений вулкан извергался более 70 раз. И каждый раз непосредственно перед событием микрофоны фиксировали странные звуки, напоминавшие ворчание, а также вибрацию.

Похожие низкочастотные звуки и вибрацию ученым удалось получить при компьютерном моделировании процесса теплового расширения и последующего разрыва крупных газовых пузырей размером от 50 до 220 метров, всплывающих с глубины 100 метров к поверхности воды.

Процесс взаимодействия между лавой и водой, названный учеными гидровулканическим, описывается ими следующим образом. Во время извержения взрывного типа происходит резкий выброс богатой газами вулканической лавы, и в морской воде над жерлом вулкана образуется крупный пузырь, наполненный отделившимися от лавы водяным паром, углекислым газом и диоксидом серы. Всплывая к поверхности, этот пузырь расширяется, распадаясь вблизи поверхности воды на гигантский шлейф мелких пузырьков. Этот процесс сопровождается звуковым "гулом" низкой частоты.