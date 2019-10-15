В Госдуме приняли постановления о наказаниях депутатам за нарушения

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла три постановления, которые регулируют порядок принятия решений о применении к депутату мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, вследствие чего парламентарий может лишиться руководящей должности в комитете или фракции.

Изменения вносятся в положение о думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики и в регламент Госдумы.

"Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности - в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан - размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете", - сказал журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Таким нарушением может стать непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации. Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - подчеркнул спикер.