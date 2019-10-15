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РИА Новости

В Госдуме приняли постановления о наказаниях депутатам за нарушения

16:22 15.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла три постановления, которые регулируют порядок принятия решений о применении к депутату мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, вследствие чего парламентарий может лишиться руководящей должности в комитете или фракции.
Молоток судьи
9 октября, 18:48РИА Новости
Саратовский суд лишил полномочий депутата из-за ложных данных о доходах
Изменения вносятся в положение о думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики и в регламент Госдумы.
"Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности - в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан - размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете", - сказал журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Таким нарушением может стать непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации. Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - подчеркнул спикер.
Ранее Госдума приняла изменения в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы", которыми во исполнение инициированного президентом РФ национального антикоррупционного плана были унифицированы законодательные нормы и единые антикоррупционные стандарты по предотвращению конфликта интересов. В настоящее время поправки уже действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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