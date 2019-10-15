Круглый стол о формировании образовательных траекторий в вузах

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21 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Надо ли адаптировать обучение под студентов? Как меняется сегодня высшее образование в России".