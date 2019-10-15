Круглый стол о формировании образовательных траекторий в вузах

К участию приглашены:
- научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей ВОЛКОВ;
- ректор Тюменского государственного университета Валерий ФАЛЬКОВ;
- президент Университета Лотарингии, член международного совета ТюмГУ Пьер МЮЦЕНХАРДТ;
- научный сотрудник Университета Хельсинки, профессор Школы перспективных исследований ТюмГУ Дэвид ДЮССО;
- студент Института государства и права ТюмГУ Артем АСАНОВ.
Могут ли студенты выбирать себе предметы каждый семестр? Как уже сегодня студент и его выбор формируют образовательные траектории в собственном вузе? Чем это отличается от традиционных курсов? Зачем это нужно и что дает современному университету?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей ВОЛКОВ;
- ректор Тюменского государственного университета Валерий ФАЛЬКОВ;
- президент Университета Лотарингии, член международного совета ТюмГУ Пьер МЮЦЕНХАРДТ;
- научный сотрудник Университета Хельсинки, профессор Школы перспективных исследований ТюмГУ Дэвид ДЮССО;
- студент Института государства и права ТюмГУ Артем АСАНОВ.
Могут ли студенты выбирать себе предметы каждый семестр? Как уже сегодня студент и его выбор формируют образовательные траектории в собственном вузе? Чем это отличается от традиционных курсов? Зачем это нужно и что дает современному университету?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/