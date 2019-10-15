Бастрыкин рассказал, как космос помогает раскрывать преступления в России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Данные космической съемки легли в основу ряда обвинительных приговоров по делам об экономических, экологических и коррупционных преступлениях, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"В январе - июне 2019 года обработано 36 следственных запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, по которым получено 300 маршрутов съемки, из них российских снимков - 146. По целому ряду уголовных дел данные ДЗЗ ... легли в основу обвинительных приговоров", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
По его словам, наиболее востребованы материалы космической съемки при расследовании экономических и экологических преступлений, а также коррупции.
Конкретные примеры, однако, не приводятся.
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