Сестра подозреваемого в убийстве девушки на Урале знает о его задержании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Марат Ахметвалиев, которого СМИ называют одним из подозреваемых по делу о резонансном убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, задержан, заявила РИА Новости его сестра Гульнара Иксанова.

"Да, знаю", - сказала Иксанова в ответ на вопрос о том, известно ли ей о задержании брата в связи с убийством Каторгиной.

Она добавила, что ей неизвестно, где брат сейчас и что с ним, после чего положила трубку.

На странице Иксановой в соцсети "ВКонтакте" размещена информация о пропаже Ахметвалиева. "Внимание! Пропал человек! Уехал из дома 9 сентября и по настоящее время не вернулся", - говорится в объявлении. Также указано фото мужчины и его приметы.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. Агентство Ura.ru сообщило о задержании троих подозреваемых.