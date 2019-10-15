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РИА Новости

Сестра подозреваемого в убийстве девушки на Урале знает о его задержании

16:18 15.10.2019 (обновлено: 19:43 15.10.2019)
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© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
Ксения Каторгина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Марат Ахметвалиев, которого СМИ называют одним из подозреваемых по делу о резонансном убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, задержан, заявила РИА Новости его сестра Гульнара Иксанова.
"Да, знаю", - сказала Иксанова в ответ на вопрос о том, известно ли ей о задержании брата в связи с убийством Каторгиной.
Она добавила, что ей неизвестно, где брат сейчас и что с ним, после чего положила трубку.
На странице Иксановой в соцсети "ВКонтакте" размещена информация о пропаже Ахметвалиева. "Внимание! Пропал человек! Уехал из дома 9 сентября и по настоящее время не вернулся", - говорится в объявлении. Также указано фото мужчины и его приметы.
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Вчера, 15:55РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. Агентство Ura.ru сообщило о задержании троих подозреваемых.
В региональном главке МВД и СУСК РФ по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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