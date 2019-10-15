Про пожар в Соборе Парижской богоматери снимут сериал

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Про пожар в Нотр-Даме снимут игровой мини-сериал из шести эпизодов, . Про пожар в Нотр-Даме снимут игровой мини-сериал из шести эпизодов, сообщает Variety.

Проектом займутся киностудии Pathe и Vendôme. В его основе — расследование журналистов New York Times, которые примут участие в написании сценария.

Сериал, у которого пока нет названия, восстановит события 15 апреля 2019 года с момента первого обнаружения очага возгорания на чердаке собора. В нем будет показана работа полицейских и пожарных.

Глава компании Vendôme продюсер Филипп Руселле пояснил, что создателей вдохновил "пример "Чернобыля", в котором приняли участие большое количество персонажей, представивших историю с разных точек зрения". По его словам, шоу будут снимать преимущественно на английском языке, но команда актеров будет международной.

Руселле заверил также, что фильм планируется сделать "максимально приближенным к фактам". Он пообещал следить за новостями и при необходимости вносить изменения в сценарий, тем более, что причина возгорания пока не определена.