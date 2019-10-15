СК Армении возбудил дело после отравления детей в школе

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту отравления детей в школе в армянском городе Арташат, сообщила во вторник представитель СК Наира Арутюнян.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Армении сообщила, что из школы города Арташат, в 30 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 14 детей с признаками пищевого отравления. По данным СК, госпитализировано 19 школьников.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выпуск или продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц", - написала Арутюнян в Facebook. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пять лет лишения свободы.