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РИА Новости

СК Армении возбудил дело после отравления детей в школе

16:16 15.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту отравления детей в школе в армянском городе Арташат, сообщила во вторник представитель СК Наира Арутюнян.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Армении сообщила, что из школы города Арташат, в 30 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 14 детей с признаками пищевого отравления. По данным СК, госпитализировано 19 школьников.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выпуск или продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц", - написала Арутюнян в Facebook. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пять лет лишения свободы.
По данным пресс-службы Минздрава, специалисты выяснили, что отравившиеся дети ели пиццу с сосисками. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний проверяют, есть ли в школе новые случаи отравления.
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