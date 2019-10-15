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РИА Новости

"Лаборатория Касперского" отметила рост числа кибератак на умные устройства

16:17 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПакет антивируса компании "Лаборатории Касперского"
Пакет антивируса компании Лаборатории Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в первом полугодии 2019 года зафиксировала более 105 миллионов атак на устройства интернета вещей с 276 тысяч уникальных IP-адресов, что примерно в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было обнаружено около 12 миллионов атак с 69 тысяч IP-адресов, говорится в сообщении компании.
"Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или чтобы использовать их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий", - отмечает "Лаборатория Касперского".
В сообщении уточняется, что с января по июнь самыми активными были семейства вредоносных ПО Mirai и Nyadrop, на них пришлось по 39% атак. "Mirai использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости. Nyadrop же, чаще всего, использует метод перебора паролей. Этот зловред — один из самых активных в последние два года, он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai", - говорится в сообщении. Третьим по распространенности с большим отрывом оказалось семейство Gafgyt (2%), также использующее перебор паролей.
Как выяснила компания, Россия вошла в первую пятерку стран-источников заражений: из нее исходила примерно каждая девятая атака (11%). В этом топе также оказались Китай (30%), Бразилия (19%), Египет (12%) и США (8%).
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"Судя по растущему числу атак на интернет вещей и настойчивости злоумышленников, умные устройства — лакомый кусок. Подобрать данные для доступа к ним гораздо легче, чем думает большинство людей. Очень часто на них стоят предустановленные заводские пароли, находящиеся в открытом доступе. Поэтому мы призываем всех пользователей умных устройств предпринять базовую защитную меру – поменять пароль, установленный по умолчанию", — приводятся в сообщении слова антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова.
Для защиты умных устройств от кибератак "Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям и компаниям регулярно обновлять установленное ПО; обязательно менять предустановленные пароли на сложные, включающие в себя заглавные и строчные буквы, цифры и символы; перезагрузить устройство, если его поведение кажется подозрительным; домашние устройства настроить таким образом, чтобы управлять им было можно лишь из домашней сети.
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Лаборатория КасперскогоРоссияТехнологии
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