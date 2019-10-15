"Лаборатория Касперского" отметила рост числа кибератак на умные устройства

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в первом полугодии 2019 года зафиксировала более 105 миллионов атак на устройства интернета вещей с 276 тысяч уникальных IP-адресов, что примерно в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было обнаружено около 12 миллионов атак с 69 тысяч IP-адресов, говорится в сообщении компании.

"Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или чтобы использовать их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий", - отмечает "Лаборатория Касперского".

В сообщении уточняется, что с января по июнь самыми активными были семейства вредоносных ПО Mirai и Nyadrop, на них пришлось по 39% атак. "Mirai использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости. Nyadrop же, чаще всего, использует метод перебора паролей. Этот зловред — один из самых активных в последние два года, он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai", - говорится в сообщении. Третьим по распространенности с большим отрывом оказалось семейство Gafgyt (2%), также использующее перебор паролей.

Как выяснила компания, Россия вошла в первую пятерку стран-источников заражений: из нее исходила примерно каждая девятая атака (11%). В этом топе также оказались Китай (30%), Бразилия (19%), Египет (12%) и США (8%).

"Судя по растущему числу атак на интернет вещей и настойчивости злоумышленников, умные устройства — лакомый кусок. Подобрать данные для доступа к ним гораздо легче, чем думает большинство людей. Очень часто на них стоят предустановленные заводские пароли, находящиеся в открытом доступе. Поэтому мы призываем всех пользователей умных устройств предпринять базовую защитную меру – поменять пароль, установленный по умолчанию", — приводятся в сообщении слова антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Дмитрия Галова.