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РИА Новости

Власти Эквадора отменили повышение цен на транспорт

16:13 15.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Власти Эквадора вслед за отзывом указа об отмене субсидий на топливо отменили повышение тарифов на транспорт и вернули стоимость билетов на прежний уровень, следует из сообщения национального транспортного агентства.
В понедельник после многодневных протестов в Эквадоре президент Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин в стране.
"Агентство информирует граждан, что, согласно указу 894, отменяются резолюции 77 и 81 в отношении тарифов на городской, междугородний и региональный транспорт", - отмечается в сообщении.
Эти резолюции ранее привели к повышению стоимости билетов на транспорт. Так, проезд между городами и провинциями подорожал более чем на 30%.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
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