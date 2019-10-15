Власти Эквадора отменили повышение цен на транспорт

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Власти Эквадора вслед за отзывом указа об отмене субсидий на топливо отменили повышение тарифов на транспорт и вернули стоимость билетов на прежний уровень, следует из сообщения национального транспортного агентства.

В понедельник после многодневных протестов в Эквадоре президент Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин в стране.

"Агентство информирует граждан, что, согласно указу 894, отменяются резолюции 77 и 81 в отношении тарифов на городской, междугородний и региональный транспорт", - отмечается в сообщении.

Эти резолюции ранее привели к повышению стоимости билетов на транспорт. Так, проезд между городами и провинциями подорожал более чем на 30%.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.