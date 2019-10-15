Эксперт назвал приоритеты двустороннего сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взаимодействие для решения глобальных экономических задач России и Саудовской Аравии пока важнее вопросов двусторонней торговли, считает старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
По оценке специалиста, с 1991 года, когда страны восстановили дипломатические отношения, двусторонняя торговля измеряется мизерными цифрами даже в сравнении с товарооборотом России с другими арабскими странами.
"И в этом отношении какие-то трансформации здесь возможны, но, тем не менее, торговля будет в обозримой перспективе играть второстепенную роль. А вот решение таких глобальных задач как регулирование мировых цен на нефть, отвечающих интересам и Саудовской Аравии, и партнеров по Заливу, и Российской Федерации, требует совместной координации, и она, безусловно, будет продолжаться", - заявил Лукьянов на круглом столе "Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ: взаимное сотрудничество и региональная безопасность".
Эксперт привел в качестве примера конструктивную роль министра энергетики РФ Александра Новака при заключении сделки ОПЕК+1.
В целом в экономике ключевыми сферами сотрудничества в ближайшие годы станут инвестиции, энергетика и ВПК, добавил Лукьянов.
Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Саудовскую Аравию провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.