Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:12Z
https://ria.ru/20191015/1559818280.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155981/48/1559814844_0:0:2955:1662_1036x0_80_0_0_150dec6781c73247b18969da28e18c12.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал приоритеты двустороннего сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

16:12 15.10.2019
668
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взаимодействие для решения глобальных экономических задач России и Саудовской Аравии пока важнее вопросов двусторонней торговли, считает старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
По оценке специалиста, с 1991 года, когда страны восстановили дипломатические отношения, двусторонняя торговля измеряется мизерными цифрами даже в сравнении с товарооборотом России с другими арабскими странами.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Вчера, 14:33РИА Новости
Путин рассказал о координации с ОАЭ политики на рынке углеводородов
"И в этом отношении какие-то трансформации здесь возможны, но, тем не менее, торговля будет в обозримой перспективе играть второстепенную роль. А вот решение таких глобальных задач как регулирование мировых цен на нефть, отвечающих интересам и Саудовской Аравии, и партнеров по Заливу, и Российской Федерации, требует совместной координации, и она, безусловно, будет продолжаться", - заявил Лукьянов на круглом столе "Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ: взаимное сотрудничество и региональная безопасность".
Эксперт привел в качестве примера конструктивную роль министра энергетики РФ Александра Новака при заключении сделки ОПЕК+1.
В целом в экономике ключевыми сферами сотрудничества в ближайшие годы станут инвестиции, энергетика и ВПК, добавил Лукьянов.
Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках визита в Саудовскую Аравию провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
14 октября, 21:53РИА Новости
Рогозин оценил перспективы сотрудничества с Эр-Риядом в космонавтике
300001
Обсудить 0
Мухаммед бен СальманОПЕКАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей
РИА
Новости
Добыча нефти
"Лукойл", "Газпром нефть" и РФПИ подписали соглашения с ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Энергетика, космос и туризм: что обсуждал Путин на переговорах в ОАЭ
Города мира. Пекин
Китай планирует наращивать закупки сельхозпродукции в США
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Россия может обеспечить ОАЭ халяльным мясом и зерновыми, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Путин пообещал эмиратским инвесторам комфортные условия на рынке России
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
РФПИ заключит с Саудовской Аравией сделку по авиализингу на $700 миллионов
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Лавров прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Лента новостейМолния