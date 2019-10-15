Эксперт назвал приоритеты двустороннего сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

"И в этом отношении какие-то трансформации здесь возможны, но, тем не менее, торговля будет в обозримой перспективе играть второстепенную роль. А вот решение таких глобальных задач как регулирование мировых цен на нефть, отвечающих интересам и Саудовской Аравии, и партнеров по Заливу, и Российской Федерации, требует совместной координации, и она, безусловно, будет продолжаться", - заявил Лукьянов на круглом столе "Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ: взаимное сотрудничество и региональная безопасность".