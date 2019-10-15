Миссия наблюдателей ОБСЕ начала наблюдение на выборах в Белоруссии

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ развернуло в Белоруссии миссию по мониторингу парламентских выборов, которые назначены на 17 ноября, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
Отмечается, что в ЦИК "состоялась встреча председателя Центральной комиссии Лидии Ермошиной с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Корнелией Вилльемин Анке Йонкер".
По данным Центризбиркома, Ермошина вручила представителям миссии аккредитационные удостоверения, проинформировала их о проходящих в настоящее время мероприятиях избирательной кампании, поступающих в ЦИК обращениях, а также о предстоящих событиях в ходе подготовки выборов.
В свою очередь в пресс-релизе ОБСЕ, распространенном во вторник, отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ открыло миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии. Она состоит из основной команды из 11 экспертов, которые базируются в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 23 октября рассредоточатся по всей стране. Кроме того, БДИПЧ ожидает, что страны-участницы ОБСЕ направят 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Белоруссию за несколько дней до выборов.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Предполагается, что в мониторинге будут участвовать около 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей от СНГ, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, для работы на территории республики по традиции приглашены Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и сотрудники ЦИК иностранных государств. Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявлял, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями.