Миссия наблюдателей ОБСЕ начала наблюдение на выборах в Белоруссии

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ развернуло в Белоруссии миссию по мониторингу парламентских выборов, которые назначены на 17 ноября, сообщается на сайте Центризбиркома республики.

Отмечается, что в ЦИК "состоялась встреча председателя Центральной комиссии Лидии Ермошиной с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Корнелией Вилльемин Анке Йонкер".

По данным Центризбиркома, Ермошина вручила представителям миссии аккредитационные удостоверения, проинформировала их о проходящих в настоящее время мероприятиях избирательной кампании, поступающих в ЦИК обращениях, а также о предстоящих событиях в ходе подготовки выборов.

В свою очередь в пресс-релизе ОБСЕ, распространенном во вторник, отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ открыло миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии. Она состоит из основной команды из 11 экспертов, которые базируются в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 23 октября рассредоточатся по всей стране. Кроме того, БДИПЧ ожидает, что страны-участницы ОБСЕ направят 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Белоруссию за несколько дней до выборов.