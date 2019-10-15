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РИА Новости

Следователи Алтая проверят сведения о жестоком обращении опекунши с детьми

16:08 15.10.2019
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© РИА НовостиНаказание ремнем
Наказание ремнем
© РИА Новости
БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку информации о жестоком обращении опекунши с приемными детьми в Заринском районе, которая предположительно поила несовершеннолетних психотропными препаратами, сообщает во вторник СУСК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, на сайте одного из информационных агентств региона была опубликована статья, где говорилось о жестоком обращении с приемными детьми.
"По данным, изложенным в сообщении, женщина-опекун истязала несовершеннолетних, используя незначительные поводы для наказания детей, а также поила их психотропными препаратами. По факту публикации проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - говорится в сообщении.
В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинению им нравственных и физических страданий. Следователями также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства.
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