Следователи Алтая проверят сведения о жестоком обращении опекунши с детьми

БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку информации о жестоком обращении опекунши с приемными детьми в Заринском районе, которая предположительно поила несовершеннолетних психотропными препаратами, сообщает во вторник СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на сайте одного из информационных агентств региона была опубликована статья, где говорилось о жестоком обращении с приемными детьми.

"По данным, изложенным в сообщении, женщина-опекун истязала несовершеннолетних, используя незначительные поводы для наказания детей, а также поила их психотропными препаратами. По факту публикации проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - говорится в сообщении.