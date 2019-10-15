В ЛНР предотвратили утечку информации о стратегически важных объектах

В ведомстве уточнили, что во время активных боевых действий Крюков выехал на подконтрольную официальному Киеву территорию, где попал в поле зрения сотрудников СБ Украины.

"Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Ему присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу по сбору сведений военного и социально-экономического характера. В частности, их интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал", - рассказали в МГБ.