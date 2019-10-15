В ЛНР предотвратили утечку информации о стратегически важных объектах

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило утечку информации о стратегически важных объектах ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками министерства государственной безопасности выявлен житель республики Алексей Крюков, завербованный украинской спецслужбой… Утечка данных, собранных агентом СБУ была предотвращена, Крюков дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что во время активных боевых действий Крюков выехал на подконтрольную официальному Киеву территорию, где попал в поле зрения сотрудников СБ Украины.
"Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Ему присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу по сбору сведений военного и социально-экономического характера. В частности, их интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал", - рассказали в МГБ.
В пресс-службе напомнили, что "сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества".