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РИА Новости

В ЛНР предотвратили утечку информации о стратегически важных объектах

16:09 15.10.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило утечку информации о стратегически важных объектах ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками министерства государственной безопасности выявлен житель республики Алексей Крюков, завербованный украинской спецслужбой… Утечка данных, собранных агентом СБУ была предотвращена, Крюков дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что во время активных боевых действий Крюков выехал на подконтрольную официальному Киеву территорию, где попал в поле зрения сотрудников СБ Украины.
"Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Ему присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу по сбору сведений военного и социально-экономического характера. В частности, их интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал", - рассказали в МГБ.
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