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РИА Новости

Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина

16:07 15.10.2019 (обновлено: 16:16 15.10.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПапка с логотипом ФСИН РФ
Папка с логотипом ФСИН РФ
© РИА Новости / Артем Житенев
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Папка с логотипом ФСИН РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Во Франции по запросу России задержали бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина, подозреваемого в махинациях более чем на 160 миллионов рублей.
"По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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В ближайшее время Россия направит Франции документы для экстрадиции Щетинина.
Как сообщал около года назад СК РФ, бывшего начальника ведомственного Центра связи Игоря Шайкова и двух его замов уличили в коррупции при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей. Они, считает следствие, "обеспечили победу" в аукционе "нужной" фирмы.
Речь о том, что в 2015 году между ФСИН и поставщиком, компанией "Атлас", был заключен государственный контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров (по документам они проходят как "персональные электронно-вычислительные машины") более чем на 160 миллионов рублей.
Таким образом, соучастники "причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН России", считает следствие.
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