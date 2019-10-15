Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Во Франции по запросу России задержали бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина, подозреваемого в махинациях более чем на 160 миллионов рублей.

"По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ближайшее время Россия направит Франции документы для экстрадиции Щетинина.

Как сообщал около года назад СК РФ, бывшего начальника ведомственного Центра связи Игоря Шайкова и двух его замов уличили в коррупции при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей. Они, считает следствие, "обеспечили победу" в аукционе "нужной" фирмы.

Речь о том, что в 2015 году между ФСИН и поставщиком, компанией "Атлас", был заключен государственный контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров (по документам они проходят как "персональные электронно-вычислительные машины") более чем на 160 миллионов рублей.