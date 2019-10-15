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РИА Новости

В Ростове-на-Дону установили две новогодние елки при 23 градусах тепла

16:06 15.10.2019 (обновлено: 16:36 15.10.2019)
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© Фото : группа "Это Ростов-на-Дону! — Новости" во ВКонтактеНовогодняя елка на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону
Новогодняя елка на рынке Атлант в Ростове-на-Дону
© Фото : группа "Это Ростов-на-Дону! — Новости" во ВКонтакте
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Владельцы торговых павильонов рынка "Атлант" в Ростове-на-Дону в середине октября установили на улице две высокие искусственные елки, порадовав местных жителей, рассказал РИА Новости представитель администрации рынка.
В настоящее время в Ростове-на-Дону солнечно, плюс 23 градуса.
"Пока две елки поставили", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что решение об этом принимали владельцы торговых павильонов, занимающихся реализацией елочных украшений.
"Почему так рано поставили не знаю… У нас в позапрошлом году елка вообще не разбиралась, сняли с нее игрушки просто", - отметил он.
Фотографии елок, одна из которых уже украшена игрушками, появились в группе "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте", вызвав массу шутливых комментариев. Пользователи задавались вопросами, например, почему елки не поставили в августе и собираются ли владельцы павильонов таким образом вызвать холода.
Украшение новогодней елки
8 октября, 14:23РИА Новости
Жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году
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РостовРостов-на-ДонуОбщество
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