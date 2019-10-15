В Ростове-на-Дону установили две новогодние елки при 23 градусах тепла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Владельцы торговых павильонов рынка "Атлант" в Ростове-на-Дону в середине октября установили на улице две высокие искусственные елки, порадовав местных жителей, рассказал РИА Новости представитель администрации рынка.

В настоящее время в Ростове-на-Дону солнечно, плюс 23 градуса.

"Пока две елки поставили", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что решение об этом принимали владельцы торговых павильонов, занимающихся реализацией елочных украшений.

"Почему так рано поставили не знаю… У нас в позапрошлом году елка вообще не разбиралась, сняли с нее игрушки просто", - отметил он.