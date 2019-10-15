МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту крупнейшей мировой экономики, США, на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 2,4%, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2020 год, напротив, повышен на 0,2 процентного пункта - до 2,1%.

Снижение прогноза на текущий год фонд связывает с "вторичными эффектами от торговой напряженности между США и Китаем".