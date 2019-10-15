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РИА Новости

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

16:05 15.10.2019
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© AFP 2019 / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2019 / Yuri Gripas
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту крупнейшей мировой экономики, США, на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 2,4%, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Прогноз на 2020 год, напротив, повышен на 0,2 процентного пункта - до 2,1%.
Снижение прогноза на текущий год фонд связывает с "вторичными эффектами от торговой напряженности между США и Китаем".
В июльском докладе МВФ прогнозировал рост ВВП США в 2019 году на 2,6%, в 2020 году – на 1,9%.
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Вчера, 16:01РИА Новости
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