МВФ вновь ухудшил прогнозы по экономике Китая на 2019-2020 годы

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 6,1% и 5,8% соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Помимо влияния торговой войны с США, фонд связывает ухудшение прогнозов по Китаю с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе".

В июле МВФ уже понижал прогнозы по росту китайского ВВП на 2019-2020 годы - на 0,1 процентного пункта, до 6,2% и 6% соответственно.