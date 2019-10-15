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РИА Новости

МВФ вновь ухудшил прогнозы по экономике Китая на 2019-2020 годы

16:04 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 6,1% и 5,8% соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Помимо влияния торговой войны с США, фонд связывает ухудшение прогнозов по Китаю с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе".
В июле МВФ уже понижал прогнозы по росту китайского ВВП на 2019-2020 годы - на 0,1 процентного пункта, до 6,2% и 6% соответственно.
По оценкам МВФ, из-за торгового конфликта США и Китая глобальная экономика потеряет 0,8%, заявляли ранее представители фонда.
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