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РИА Новости
Липецкая область

Новый мост с опережением графика открыли в Липецкой области

16:02 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. В селе Черкассы Елецкого района Липецкой области не месяц раньше запланированного ранее срока открыта новая мостовая переправа через реку Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Необходимость в новой переправе назрела давно. Старая была сооружена из подручных материалов и признана аварийной. Ее низкий уровень в период весеннего паводка совсем прекращал движение по мосту, делая невозможным сообщение между берегами реки", - сказал Артамонов.
Строительство нового мостового перехода, на котором организовано двухполосное движение, велось с начала 2019 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Новая переправа построена из железобетона. Железобетоном укреплены и мостовые подходы, что служит защитой от размытия в период паводка. Опоры моста, оснащенные специальными брусьями , которые в период ледохода будут разрезать льдины, плывущие по реке. Высота мостовой конструкции на 2,5 метра выше старой, общая протяженность вместе с подходами – 860 метров. Общая стоимость работ составила 151,8 миллионов рублей.
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Конструкция моста позволяет выдерживать автомобильный трафик до тысячи машин в сутки, а также движение тяжёлой сельскохозяйственной техники.
"Сегодня радостное событие не только для жителей сёл, которые соединяет этот мост. Решена многолетняя проблема всего Елецкого района. Это не единственный мост, который мы сдаём в этом году. Впереди - Лебедянь. На следующий год у нас тоже большие планы по ремонту мостов, в том числе в Ельце".- сказал Артамонов
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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