Новый мост с опережением графика открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. В селе Черкассы Елецкого района Липецкой области не месяц раньше запланированного ранее срока открыта новая мостовая переправа через реку Быстрая Сосна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Необходимость в новой переправе назрела давно. Старая была сооружена из подручных материалов и признана аварийной. Ее низкий уровень в период весеннего паводка совсем прекращал движение по мосту, делая невозможным сообщение между берегами реки", - сказал Артамонов.

Строительство нового мостового перехода, на котором организовано двухполосное движение, велось с начала 2019 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Новая переправа построена из железобетона. Железобетоном укреплены и мостовые подходы, что служит защитой от размытия в период паводка. Опоры моста, оснащенные специальными брусьями , которые в период ледохода будут разрезать льдины, плывущие по реке. Высота мостовой конструкции на 2,5 метра выше старой, общая протяженность вместе с подходами – 860 метров. Общая стоимость работ составила 151,8 миллионов рублей.

Конструкция моста позволяет выдерживать автомобильный трафик до тысячи машин в сутки, а также движение тяжёлой сельскохозяйственной техники.