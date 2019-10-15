МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год - на этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%, следует из октябрьского доклада фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%.

Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).