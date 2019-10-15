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РИА Новости

МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

16:01 15.10.2019 (обновлено: 16:09 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год - на этот раз на 0,1 процентного пункта, до 1,1%, следует из октябрьского доклада фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%. 
Прогноз по экономическому росту в России на текущий год МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 процентного пункта соответственно).
Одним из основных факторов очередного ухудшения прогноза стал пересмотр цен на нефть, отмечается в докладе.
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