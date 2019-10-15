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РИА Новости

Жителя Калининградской области подозревают в оскорблении главы Советска

15:57 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Советска Калининградской области после его комментария в соцсети с критикой главы города, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, в июне этого года подозреваемый 38-летний житель Советска разместил в публичном сообществе одной из соцсетей комментарий к новости, по своему содержанию оскорбляющий честь и достоинство главы муниципального образования региона.
"Советским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении 38-летнего жителя города Советска возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в оскорблении представителя власти", - сказала Гацко.
Она отметила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз. Наказание за совершение преступления по статье 319 Уголовного кодекса РФ "Оскорбление представителя власти" предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.
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