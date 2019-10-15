Жителя Калининградской области подозревают в оскорблении главы Советска

КАЛИНИНГРАД, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Советска Калининградской области после его комментария в соцсети с критикой главы города, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, в июне этого года подозреваемый 38-летний житель Советска разместил в публичном сообществе одной из соцсетей комментарий к новости, по своему содержанию оскорбляющий честь и достоинство главы муниципального образования региона.

"Советским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении 38-летнего жителя города Советска возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в оскорблении представителя власти", - сказала Гацко.