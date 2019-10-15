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РИА Новости

Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

15:55 15.10.2019 (обновлено: 16:02 15.10.2019)
82315
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
На кадрах видно, как полицейские ведут к месту преступления мужчину в наручниках, а тот объясняется с ними, указывая на дорогу.
Об исчезновении Ксении Каторгиной стало известно 11 октября. Она пропала накануне вечером, после того как поехала показывать свою машину потенциальному покупателю. Позже волонтеры нашли тело девушки. Автомобиль, который она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.
Как сообщали СМИ, в Челябинске задержали троих подозреваемых в убийстве Каторгиной.
Ксения Каторгина
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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Марат Ахметвалиев проси раскаяния у родителей девочки всю жизнь теперь! Общество не примет тебя в социум! Нет тебе прощения бездушный ты человек!
15 октября, 16:28
FGFedor Grojs
6800020
Безнаказанность пораждает такие преступления. Уголовный кодекс нуждается в изменении. В советское время за это расстреливали, а сейчас за умышленное убийство 5 лет и за "хорошее" поведение можно пораньше освободиться... или шашлыки на зоне жарить, как члены банды Цапка
15 октября, 17:06
АААлекс Архипов
4901111
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