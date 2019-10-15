Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

На кадрах видно, как полицейские ведут к месту преступления мужчину в наручниках, а тот объясняется с ними, указывая на дорогу.

Об исчезновении Ксении Каторгиной стало известно 11 октября. Она пропала накануне вечером, после того как поехала показывать свою машину потенциальному покупателю. Позже волонтеры нашли тело девушки. Автомобиль, который она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков.