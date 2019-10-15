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РИА Новости

Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

15:52 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд . Архивное фото
ТАЛЛИН, 15 окт — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник отправила приглашения российскому лидеру Владимиру Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту, сообщила канцелярия главы эстонского государства.
"Президент Керсти Кальюлайд направила сегодня приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня", - говорится в сообщении.
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Канцелярия отмечает, что Кальюлайд также пригласила глав государств одновременно посетить Эстонию с двусторонними визитами. "Это позволит нам продолжить конструктивные дискуссии, которые, будем надеяться, помогут улучшению взаимопонимания между нашими странами, углублению добрососедских отношений, сотрудничеству в регионе Балтийского моря и на мировой арене", - цитирует президента его канцелярия.
Устное приглашение президенту РФ посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.
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Керсти КальюлайдВладимир ПутинЭстонияРоссияВ мире
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