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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформировали

15:51 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформирован, решение было принято председателям Общественной палаты столицы Константином Ремчуковым, сообщил РИА Новости возглавлявший штаб Алексей Венедиктов.
"По мнению председателя палаты, наш мандат исчерпан", - сообщил Венедиктов.
На вопрос о том, будет ли формироваться новый штаб на следующие выборы, Венедиктов ответил: "Думаю, что да".
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