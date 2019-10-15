Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформировали

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформирован, решение было принято председателям Общественной палаты столицы Константином Ремчуковым, сообщил РИА Новости возглавлявший штаб Алексей Венедиктов.

На вопрос о том, будет ли формироваться новый штаб на следующие выборы, Венедиктов ответил: "Думаю, что да".