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РИА Новости

В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева

15:51 15.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Белгородской областиСотрудники МЧС во время спасения котенка в районе дома №203 по улице Сумской в Белгороде
Сотрудники МЧС во время спасения котенка в районе дома №203 по улице Сумской в Белгороде
© Фото : ГУ МЧС РФ по Белгородской области
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники белгородского МЧС помогли местным жителям спасти котенка, застрявшего на дереве на десятиметровой высоте, сообщает во вторник региональный главк ведомства.
В дежурно-диспетчерскую службу Белгорода обратились местные жители, они рассказали, что "в ветвях дерева застрял котенок, испуганное животное находилось на высоте примерно в десять метров".
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Прибывшие к месту вызова спасатели развернули автолестницу и сняли котёнка с дерева.
"В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному", - оговорились в ведомстве.
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