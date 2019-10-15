В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники белгородского МЧС помогли местным жителям спасти котенка, застрявшего на дереве на десятиметровой высоте, сообщает во вторник региональный главк ведомства.
В дежурно-диспетчерскую службу Белгорода обратились местные жители, они рассказали, что "в ветвях дерева застрял котенок, испуганное животное находилось на высоте примерно в десять метров".
Прибывшие к месту вызова спасатели развернули автолестницу и сняли котёнка с дерева.
"В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному", - оговорились в ведомстве.