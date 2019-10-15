В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева

Сотрудники МЧС во время спасения котенка в районе дома №203 по улице Сумской в Белгороде

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники белгородского МЧС помогли местным жителям спасти котенка, застрявшего на дереве на десятиметровой высоте, сообщает во вторник региональный главк ведомства.

В дежурно-диспетчерскую службу Белгорода обратились местные жители, они рассказали, что "в ветвях дерева застрял котенок, испуганное животное находилось на высоте примерно в десять метров".

Прибывшие к месту вызова спасатели развернули автолестницу и сняли котёнка с дерева.