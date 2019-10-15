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РИА Новости

В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

15:48 15.10.2019
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© РИА Новости / Виктор БельцовДТП под Калугой
ДТП под Калугой
© РИА Новости / Виктор Бельцов
ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла в 9.00 мск вторника на подъезде к Калуге от трассы М-3 "Украина". Как ранее сообщала полиция, водитель цементовоза MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2121 и Nissan. В результате ДТП погибли четыре человека - водитель и пассажиры ВАЗа. Водитель грузовика получил травмы.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
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Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как отмечает полиция, в настоящее время движение на автодороге восстановлено.
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МВД РФКалужская областьРоссияПроисшествия
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