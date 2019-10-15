Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Суд на Кубани вынес приговор по резонансному делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери в кубанском поселке Псебай, двоим из фигурантов назначены длительные сроки лишения свободы - почти 20 и 10 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рассмотрение уголовного дела в отношении четырёх жителей поселка Псебай Мостовского района Кубани завершено. "Двое из них обвинялись в изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой. Еще двое молодых людей, сидевших сегодня на скамье подсудимых, к убийству отношения не имеют. Вместе с фигурантами громкого дела они совершили преступления, связанные с хищением чужого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный процесс длился более девяти месяцев, за это время суд исследовал 35 томов уголовного дела и допросил более 60 свидетелей и троих потерпевших. Слушания проходили в закрытом режиме.

По данным пресс-службы суда, исходя из роли каждого из подсудимых в совершенных ими групповых преступлениях, им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений.

"Никифорову С.М. в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Бондоренко М.Ю., с учетом совершения им преступлений в несовершеннолетнем возрасте, в виде девяти лет 11 месяцев лишения свободы… Красову Р.В., с учетом наличия в его действиях рецидива преступления, в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Курганову А.Е., совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, в виде одного года лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Всем осужденным суд назначил также дополнительные наказания. Приговор в законную силу не вступил.

По версии обвинения, в мае 2018 года в поселке Псебай Краснодарского края Савелий Никифоров и его несовершеннолетний знакомый, будучи пьяными, напали на многодетную мать. Как считает следствие, они избили и изнасиловали женщину, после чего задушили ее. Кроме того, в ходе расследования также установлено, что подсудимые совершали грабежи и кражи у местных жителей.