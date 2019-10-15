В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд в иракском городе аль-Кут выдал ордер на арест двух офицеров полиции провинции Васит по делу о смерти демонстрантов, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы суда.
"Следственный суд аль-Кута выдал ордер на арест двух офицеров полиции после записи слов истцов по делу погибших на демонстрациях, произошедших в провинции (Васит – ред.)", - сообщила пресс-служба суда.
Также отмечается, что суд ознакомился с видеозаписями с камер, расположенных в непосредственной близости от мест инцидентов, и записал показания свидетелей.
Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны – Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.